Ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato così dell'Inter di Simone Inzaghi, non risparmiando una frecciata all'ex allenatore nerazzurro Antonio Conte: “Credo che occorra riconoscere a Inzaghi che da sette anni continua a far bene, prima alla Lazio poi all’Inter. È stato un rimpianto della Lazio, è saldamente in sella all’Inter, fa giocare bene le sue squadre e non si fa mai trascinare dalle polemiche.