Crede che quest’anno per Inzaghi possa essere uno spartiacque: finora ha sempre scelto di provare ad andare in fondo ovunque, non dovesse riuscirci cambierà in futuro la sua strategia?

«Lo trovo molto maturato nella gestione: ha utilizzato tutti con intelligenza, con finora evidente priorità nelle scelte per il campionato. L’Inter viene da due stagioni dove al 15 marzo era chiaramente orientata giocoforza o sulla Champions - due anni fa, col Napoli in fuga -, o sul campionato - lo scorso anno, con la sconfitta il 13 marzo a Madrid -; invece questa è la prima stagione di Inzaghi dove, al 16 marzo, è in lotta per tutto... E lui non si è mai nascosto, anzi ha conferito fiducia e minuti a molti elementi oltre agli undici titolarissimi. Anche perché sta avendo molti più infortuni rispetto la scorsa stagione, ultimi quello di Dimarco e De Vrij che non saranno a Bergamo».