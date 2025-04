Cambi errati a Parma o formazione azzeccata a Monaco per Inzaghi?

"Spesso cerchiamo la critica a tutti i costi. A Parma ho visto un gran secondo tempo dei ducali. A me è piaciuta la forza mostrata in conferenza stampa con cui Inzaghi prima del Bayern ha difeso i propri ragazzi, ed è quella che si è rivista in campo. La squadra si identifica col proprio condottiero: è un grandissimo segnale".