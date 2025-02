L’Inter ha ancora le potenzialità per vincere lo scudetto. Sottolineo la facilità con cui va a prendere certi gol e non riesce a gestire alcuni risultati ecco. L’anno scorso magari avrebbe fatto 0-0 ecco, in alcuni momenti prende gol con facilità. Poi c’è un tema di spogliatoio: due sconfitte in dieci giorni ci sono state, una grande squadra non è abituata a questi ko. Guarda la rabbia di Lautaro nel finale, lui voleva vincere, aveva rabbia dentro.