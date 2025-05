Stramaccioni: “Conte e Inzaghi straordinari. Pressione su Napoli, se Inter segnasse per prima…”

«Una lotta bellissima, entusiasmante, piena di colpi di scena. Napoli e Inter ci hanno regalato un campionato incredibile», dice Andrea Stramaccioni. Ma per l’ex tecnico nerazzurro, oggi voce di Dazn, gli effetti speciali non si fermano qui: «La cosa che mi ha sorpreso di più, e di cui non ricordo nulla di simile alla penultima giornata, è vedere 15 squadre su 20 che sono ancora in lotta per un obiettivo. Bellissimo».