Stramaccioni: “Rimonta Milan? Onestamente la vedo difficile. Inter merita primo posto”

L'ex tecnico dell'Inter, intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta scudetto tra i nerazzurri e il Milan
L'ex tecnico dell'Inter Andrea Stramaccioni, intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta scudetto tra i nerazzurri e il Milan:

"Non so se il Milan riuscirà a rientrare nella lotta scudetto contro l'Inter. Onestamente, la vedo difficile. Innanzitutto deve pensare a vincerle tutte da qui alla fine del campionato, ma senza guardare i risultati dei nerazzurri e a cosa farà la squadra di Chivu, in lotta per lo scudetto e per la Coppa Italia. Credo che per Allegri sarà decisivo il mini-ciclo delle prossime giornate, ovvero Lazio e Torino, fino alla grande sfida del Maradona contro il Napoli. A proposito dell'Inter, invece, dico che deve ritornare a vincere subito e a giocare come sa. Questa è la prima cosa da fare. La squadra di Chivu merita il primo posto e i sette punti di vantaggio che ci sono, ma deve presentarsi alla doppia sfida contro Roma e Coppa a distanza di sicurezza. Il tutto dopo il playoff dell'Italia contro l'Irlanda del Nord che vedrà impegnate le sue colonne: Dimarco, Bastoni, Barella, Pio Esposito. Alla domanda su chi può essere decisivo ai fini della lotta scudetto, invece, scelgo Lautaro Martinez e Dumfries per l'Inter. Il loro rientro a pieno regime sarà la chiave. Nel Milan, invece, serviranno i gol delle punte per vincerle tutte. E Allegri dovrà ritrovare anche Christian Pulisic, fin qui fondamentale in tanti snodi".

