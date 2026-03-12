"Non so se il Milan riuscirà a rientrare nella lotta scudetto contro l'Inter. Onestamente, la vedo difficile. Innanzitutto deve pensare a vincerle tutte da qui alla fine del campionato, ma senza guardare i risultati dei nerazzurri e a cosa farà la squadra di Chivu, in lotta per lo scudetto e per la Coppa Italia. Credo che per Allegri sarà decisivo il mini-ciclo delle prossime giornate, ovvero Lazio e Torino, fino alla grande sfida del Maradona contro il Napoli. A proposito dell'Inter, invece, dico che deve ritornare a vincere subito e a giocare come sa. Questa è la prima cosa da fare.