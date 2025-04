Su 5 derby, il Milan è stato in svantaggio solo a Riad: l’Inter sbaglia gli approcci?

«No, per niente. L’Inter ha giocato 35 minuti molto buoni costruendo almeno 3 palle gol. Poi è arrivato il gol di Jovic...».

«Simone sta lavorando in una stagione incredibilmente impegnativa. L’Inter ieri è partita forte ma è calata molto nella ripresa, le sue avversarie cominciano a mettere in preventivo che nei finali possa fisiologicamente concedere qualcosa».

Il ko di ieri arriva dopo quello di Bologna. Ora pesa più la pressione per i fantasmi di una stagione che può finire senza titoli o la voglia di ripartire dopo questa doppia frenata?

«A Bologna ha deciso un episodio al 92’, ieri è stata una brutta sconfitta, ma tutta l’Inter deve pensare solo al campo. Il futuro deve essere ancora scritto. Ha la forza per giocarsi ancora scudetto e Champions ma deve restare mentalmente carica».

«Non è mai riuscito a far vedere le sue qualità. Poco da dire, non ha reso come ci si aspettava».