Al termine della sua ultima partita giocata con la maglia della Dinamo Zagabria, Petar Sucic , prossimo centrocampista dell'Inter, ha parlato così ai media croati: "Una giornata molto emozionante per me e la mia famiglia. Mi dispiace di non essere riusciti a conquistare il titolo. Congratulazioni al Rijeka, ma almeno abbiamo concluso il campionato con una vittoria davanti ai nostri tifosi. Un gol? Adoro giocare a calcetto, è per questo che è successa una cosa del genere.

Mi dispiace di non rimanere più a lungo alla Dinamo. Sono contento di aver ottenuto risultati sia come squadra che individualmente. Nella prima stagione ho vinto tutto, ora niente, ma è così. Ho cambiato molti allenatori e compagni. Ringrazio tutti, ho imparato qualcosa da tutti. Grazie alla dirigenza, alle donne delle pulizie, ai tifosi e a voi che scrivete della Dinamo. In Champions League abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti quando siamo al massimo. Non posso dire che non siamo stati così in campionato, ma non ha funzionato. Non so perché, non posso dirlo.