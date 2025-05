"Come avete detto, è stata una partita d’addio, ed è davvero una giornata molto emozionante per me. Fatico a esprimere a parole tutte le emozioni che provo. Alla fine mi dispiace non essere riusciti a vincere il titolo. Almeno siamo riusciti a chiudere con una vittoria e terminare così la stagione. Colgo l’occasione per fare i complimenti al Rijeka per aver conquistato il campionato. È andata così, non si può tornare indietro", ha dichiarato Petar Sučić nella mix zone dopo la partita.