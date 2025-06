Sucic: “Felice per l’assist. Inserimento all’Inter? Serve tempo per…”

Ecco le dichiarazioni del giocatore dell’Inter al termine della gara contro il River Plate al Mondiale per Club, giocata a Seattle

Al termine della sfida tra Inter e River Plate, Petar Sucic ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione.

"Primo assist? Sono molto felice perché era una delle mie prime partite con l'Inter. Provo sempre a dare il massimo in ogni allenamento, non è facile. Ho visto Pio Esposito libero e lui ha finalizzato".

Come ti senti con questa nuova squadra?

"Non è facile, serve tempo per conoscere tutti e capire come pensano. Sono contento".