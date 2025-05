Giuseppe Taglialatela, ex portiere, ha concesso un'intervista ai microfoni de Il Mattino. Queste le sue parole sul Napoli in ottica scudetto: "La preoccupazione la vedo in giro. Certo, le ultime due avversarie, Parma e Cagliari, devono ancora salvarsi. Ma il Napoli è primo in classifica nonostante i problemi che ha dovuto affrontare. E Conte è un allenatore che può esprimere la sua forza in questi contesti e fare la differenza.