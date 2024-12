I due sono già stati compagni di squadra due volte in carriera: prima all'Amburgo e poi al Bayer Leverkusen

La sfida tra Bayer Leverkusen e Inter in programma questa sera alla BayArena sarà l'occasione per far incontrare di nuovo due grandi amici: Jonathan Tah e Hakan Calhanoglu. Il difensore tedesco e il centrocampista turco sono già stati compagni di squadra sia all'Amburgo che al Bayer Leverkusen, e questa sera si ritroveranno uno di fronte all'altro.