"Siamo contenti del percorso delle squadre. Credo che sia il risultato dello sforzo del club che tiene al settore giovanile. Riuscire a restituire in termini di risultati e percorso, danno una gratificazione durante la stagione ma la cosa più importante è creare un percorso per farli diventare buoni giocatore. Siamo contenti per la Primavera e in generale per la stagione. In Youth League, al di là del fatto che non siamo arrivati nella Final Four, abbiamo fatto un percorso bellissimo e siamo arrivati primi su 36 nella fase campionato".