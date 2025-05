Mehdi Taremi ha giocato una grande partita di sacrificio contro il Barca. La soddisfazione per la vittoria e la finale sono tangibili. Ecco le sue parole a Inter TV: "Un'emozione incredibile per noi. Abbiamo approcciato bene la partita. Grande rispetto per il Barcellona, che è un grande club. Ovviamente è stato bellissimo. Ogni giocatore vuole giocare una semifinale contro il Barcellona e contro i suoi giocatori".