Mehdi Taremi, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Feyenoord : "Spero che sia una buona serata per l'Inter. Abbiamo vinto la partita d'andata, ora possiamo giocare con più facilità rispetto agli avversari.

Per quasi tutta la stagione ho avuto degli infortuni, ho giocato tanto con gli antidolorifici. So che i tifosi si aspettavano di più, cercherò di fare meglio. Non voglio cercare scuse e parlare di problemi, però quando hai del dolore è difficile giocare. Ad ogni modo farò del mio meglio fino alla fine della stagione, sicuramente cercherò di rispondere alle attese.