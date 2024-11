L'Inter ha avuto pochi giorni per preparare la sfida di Champions League contro l'Arsenal. Le scelte di Inzaghi sono cadute sugli uomini più in forma per non rischiare di compromettere la sfida di stasera e quella di domenica contro il Napoli. Ecco come ha analizzato la partita Mehdi Taremi a Inter TV: "Ci siamo preparati molto bene perché sappiamo che sarà una partita difficile. L'Arsenal ha tanta qualità e giocatori di talento".