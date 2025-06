Taremi: “Io via dall’Inter? Ho un contratto con loro e se mi permettete…”

Intervistato dai media iraniani dopo la vittoria contro la Corea del Nord, ha parlato così in vista della prossima stagione

Mehdi Taremi non ha dubbi sul suo futuro. Intervistato dai media iraniani dopo la vittoria contro la Corea del Nord in cui il centravanti dell'Inter ha messo a segno un gol e un assist, ha parlato così in vista della prossima stagione.