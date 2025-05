Mehdi Taremi, intervistato da TntSports, è tornato sull'incredibile vittoria dell'Inter contro il Barcellona e si è proiettato sulla finale

Daniele Mari Direttore 31 maggio - 14:57

Cosa hai provato entrando in campo contro il Barcellona nella semifinale di San Siro?È stata davvero una bella serata per me. E, soprattutto, è stata una grande serata per la squadra. Mi è piaciuto il modo in cui io e Frattesi siamo entrati in partita, così come gli altri subentrati. È stato qualcosa di speciale per tutti noi.

È stato il momento più importante da quando sei all’Inter? Penso all’assist per Frattesi.Sì, assolutamente. La cosa più importante era vincere quella partita: era il nostro obiettivo. Ma riuscire a fornire quell’assist è stato incredibile per me. Le emozioni di quella gara, tutto... per me è stato semplicemente perfetto.

Cosa hai pensato in quei secondi, visto che Marcus ha tenuto palla per un bel po’ prima di passartela?Sì, Marcus ha fatto un gran lavoro. Fin dall’inizio ho colpito la palla di testa, poi lui l’ha recuperata, ha superato il difensore e me l’ha passata. In quel momento ho capito che voleva crossare, perché Marcos non è il tipo di giocatore che alza palloni a caso. Conoscendo la sua qualità, ho intuito dove avrebbe messo la palla e sono andato lì. Poi ho servito Davide, che ha concluso in modo perfetto.

E l’emozione di quel momento?Un’emozione incredibile. Penso che tutti l’abbiano sentita, anche i tifosi allo stadio. Era un’atmosfera elettrica.

Questa è la tua prima stagione all’Inter. Raccontaci cosa hai provato a vedere San Siro in una notte del genere, soprattutto dopo il quarto gol.Per me, che vengo dall’Iran, dal Medio Oriente, è stato un sogno che si realizza. È qualcosa di straordinario. Nel mio Paese sono pochissimi i giocatori che hanno avuto la possibilità di giocare una semifinale di Champions League, il torneo più importante al mondo. Non riesco nemmeno a trovare le parole giuste per descrivere quello che ho provato in quel momento.

E ora vi aspetta il Paris Saint-Germain. Cosa ne pensi di loro?Li rispettiamo molto. Sono una grande squadra, senza dubbio. Ma noi dobbiamo concentrarci sul nostro gioco, su quello che sappiamo fare. Vediamo cosa succederà, ma sarà sicuramente una partita emozionante da guardare.

Un altro 4-3?È possibile, sì. Assolutamente possibile.

In bocca al lupo!Grazie mille.