Taremi: “Scudetto? Ci crediamo. Io ho tre partite per dare il massimo alla squadra”

Mehdi Taremi , centravanti dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Lazio. Ecco le sue parole: "Quanto crediamo nello scudetto? Abbiamo due partite e una chance: non dipende da noi, ma abbiamo preparato bene la partita e sarà dura per entrambe.

Tanti infortuni? Non è ancora il miglior Taremi, sto migliorando di partita in partita: ho avuto infortuni che non mi hanno fatto rendere, ora ho tre partite per dare il mio massimo per la squadra".