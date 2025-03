In una lunga intervista a ABOLA, Nuno Tavares ha parlato della sua esperienza alla Lazio. Il laterale portoghese ha indicato qual è stato il momento più bello. " L'allenamento a porte aperte prima del derby con la Roma. È stato molto emozionante. I tifosi ci incitavano, urlando e cantando. Anche quando abbiamo perso 0-6 contro l'Inter in casa ci hanno sempre sostenuto, e poi alla fine, quando siamo andati sotto la Curva Nord, ci hanno detto che erano con noi a prescindere dal risultato. Credo che sia questo a fare la differenza".

"In Portogallo l'Estadio da Luz è molto caldo, qui la percezione è diversa visto che abbiamo uno stadio più grande e aperto. La vita oltre il calcio? Con tutte le partite che abbiamo giocato, non c'è quasi tempo. Si mangia, ci si riposa, ci si allena, si dorme e a volte si esce a cena o a pranzo, ma niente di più. Roma è una bella città e mi piace, ma la cosa più importante è stare bene. Ogni club gestisce i carichi di lavoro a modo suo perché i programmi sono diversi, così come il modo in cui ognuno lavora".