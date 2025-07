Intervistato da TMW, Attilio Tesser ha fatto alcune considerazioni in vista del prossimo campionato di Serie A

“Un risultato insignificante dopo una settimana di lavoro. L’Arezzo ha già fatto un campionato importante l’anno scorso, lotterà per vincere”.

Come vede Chivu all’Inter?

“Raccoglie un’eredità pesante al di là delle cose finali che non sono andate bene. Però è stato interista per anni. Ha esperienza. S’è fatto le ossa con il Parma. Parte da una buona base. Se ci sarà armonia in squadra farà bene”.