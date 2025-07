Parlando di seconde squadre, il Milan ha preso una bella lezione in Serie C. Ora arriva l’Inter, che sembra voler fare le cose seriamente. Cosa ti aspetti?

"Mi aspetto serietà e voglia di fare bene. Marotta è uno che conosce il calcio e le difficoltà della Lega Pro. L’esperienza del Milan avrà fatto riflettere. La Juventus con la sua Under 23 ha lanciato giocatori come Fagioli. La Serie C non è la Primavera: lì si gioca per la classifica, per i punti, davanti ai tifosi. È una palestra più vera, più dura. E per questi ragazzi è una crescita importante".