Thiago Motta ai microfoni di DAZN ha commentato così la vittoria della Juventus nel derby d'Italia contro l'Inter: “Sicuramente abbiamo cambiato nell’energia, primo tempo complicato contro l’Inter che gioca bene ed è forte, ma li abbiamo rispettati troppo. Gli abbiamo lasciato i tempi di gioco, non recuperavamo il pallone. Coraggio? È la forza dei giocatori, loro entrano in campo, sono giovani con qualità, dobbiamo essere tutti disponibili, soprattutto in gare così. Thuram ha giocato molto bene, aveva i crampi, avevamo programmato anche prima questo. Oggi avevamo in panchina uno come Locatelli che è entrato in un momento in cui potevamo avere difficoltà. È entrato molto bene, ha creato situazioni di vantaggio che era ciò che volevamo. Alla fine le vittorie danno fiducia e consapevolezza delle forze che abbiamo, per arrivarci dobbiamo fare bene e meritare. Nel primo tempo non abbiamo meritato, l’Inter è stata superiore. Non credo nella fortuna io. Bisogna meritare, in allenamento i ragazzi danno tutto e nel secondo tempo in casa… oggi abbiamo giocato a calcio e pressato bene. La strada è quella lì, nel primo abbiamo rispettato troppo l’Inter. Io nel cuore dei tifosi? Non ne ho idea, il mio obiettivo è migliorare la squadra e fare bene il mio lavoro, mi piace quello che faccio, voglio far piacere a me stesso, non agli altri. Mi piace vedere correre e combattere i miei ragazzi, giocare bene a calcio, abbiamo meritatamente vinto la gara. I ragazzi si meritano il sostegno dei tifosi, tutti i giorni si impegnano al massimo e danno tutto per la squadra e per la Juventus".