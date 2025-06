L'Inter esce dal Mondiale per Club agli ottavi di finale, sconfitta dal Fluminense 2-0: le parole di Thiago Silva a Dazn

"Risultato molto importante per noi, non era facile. Loro hanno giocato la finale di Champions un mese fa, oggi non abbiamo fatto una super partita però giocare contro le squadre europee dobbiamo fare così, lottare, difendere tutti insieme perché sono pericolosissimi. Difensivamente abbiamo fatto una partita eccellente, hanno avuto difficoltà anche loro ma siamo contenti della qualificazione"