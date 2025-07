Thiago Silva, difensore e capitano del Fluminense, nel corso di un'intervista concessa ai canali ufficiali della FIFA è tornato sul successo per 2-0 ottenuto contro l'Inter negli ottavi di finale del Mondiale per Club: "È senza dubbio una grande fonte di orgoglio. Perché non è facile affrontare squadre europee, soprattutto i vicecampioni della Champions League. Questo dimostra la grande stagione che hanno avuto. Il risultato ci riempie di orgoglio. Non solo li abbiamo affrontati, ma siamo anche riusciti a giocare bene. Abbiamo ottenuto un ottimo risultato, 2-0. Ci lascia con la voglia di andare oltre, di non fermarci qui".