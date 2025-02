Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali di Cronache di Spogliatoio. In attesa dell'uscita integrale, ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

"Se gioco meglio con due punti? Sì, soprattutto perché una delle due è Lautaro Martinez. Non so se con un altro attaccante avrei giocato così bene, ma con lui è più facile, perché lui fa delle cose che io non faccio e viceversa".