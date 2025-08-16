A trascinare la squadra al San Nicola di Bari sono stati Dimarco e Thuram , autori delle due reti nerazzurre.

“Siamo ancora stanchi dalle dure settimane di lavoro della preparazione, ma va bene giocare con questo caldo perché ci prepara all'esordio in campionato. Abbiamo vinto senza subire gol ed era il nostro obiettivo, siamo felici.