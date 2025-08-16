L'Inter vince 2-0 contro l'Olympiacos nell'ultima amichevole prima dell'esordio in campionato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Inter, Thuram: “Non sono ancora al 100% ma sto lavorando. Oggi sembrava di…”
news
Inter, Thuram: “Non sono ancora al 100% ma sto lavorando. Oggi sembrava di…”
“Siamo ancora stanchi dalle dure settimane di lavoro della preparazione", ammette Marcus Thuram ai microfoni di Inter TV
A trascinare la squadra al San Nicola di Bari sono stati Dimarco e Thuram, autori delle due reti nerazzurre.
Le parole dell'attaccante francese al termine del match:
“Siamo ancora stanchi dalle dure settimane di lavoro della preparazione, ma va bene giocare con questo caldo perché ci prepara all'esordio in campionato. Abbiamo vinto senza subire gol ed era il nostro obiettivo, siamo felici.
Non sono ancora al 100% ma sto lavorando per cercare la migliore forma. I tifosi qui a Bari sono stati straordinari, sembrava di stare a San Siro. È stato bellissimo.”
(Inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA