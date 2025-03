"Ho visto che hanno parlato (con il padre Lilian, ndr), mi ha fatto ridere. Tudor è un grande allenatore, mi porta molta intensità, però mi dice di giocare come so, di giocare bene con la palla, essere molto aggressivo senza la palla, mi piace la sua idea".

"Non so che cosa non ha funzionato, però siamo la Juventus e dobbiamo sempre vincere. Le due partite prima di questa non siamo riusciti a vincere e oggi siamo tornati alla vittoria ed è importante".