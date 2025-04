Al termine di Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di Champions League, Marcus Thuram ha commentato la gara ai microfoni della CBS. "Sono molto molto stanco, ho i crampi, sono pronto per andare a letto. Perché non riuscivamo a controllare la partita? Il Bayern ha uno stile di gioco aggressivo, ci pressavano, andavano uomo su uomo, quindi abbiamo faticato un po' a sviluppare il nostro gioco. Lautaro? È molto bello giocare al suo fianco, è un grande attaccante, ci completiamo a vicenda".

"Quando ci sono partite così dure, dobbiamo giocare in simbiosi ed è quello che stiamo cercando di fare. Triplete? Stiamo lottando per tutto, cercheremo di fare del nostro meglio e affronteremo una partita per volta e speriamo di poter raggiungere i nostri obiettivi. Il Barcellona? È una grande squadra, abbiamo le nostre possibilità come loro hanno le loro possibilità. Sarà una grande semifinale, ma prima abbiamo le partite di campionato e la semifinale di Coppa Italia, dobbiamo concentrarci partita dopo partita".