Il talento che hanno è la qualità di ascoltare e sapere che si cresce perché ci sono tante persone intorno. Ho avuto la fortuna di incontrare grandi giocatori e allenatori: è importante l'umiltà e la disciplina. Dico sempre a loro che il miglior regalo è essere umile ed essere molto concentrato per far piacere alla gente: i giocatori spesso dimenticano che giocano per loro. Marcus? Da quando è piccolo c'è una cosa che gli piace, giocare a calcio: e credo che in questa partita si è caricato. Ride sempre. L'assist? Forse non l'ha fatto apposta (ride, ndr)".