In collegamento su Skysport Goran Pandev ha parlato della prossima partita tra Napoli e Inter e lui ha giocato in entrambi i club. L'ex attaccante nerazzurro, a proposito della sfida ha scritto: «L'Inter arriva meglio, nell'ultimo mese ha avuto problemi, tanti infortuni e anche i risultati non erano quelli che volevano. Sicuramente l'Inter è la favorita e lo era anche prima dell'inizio del campionato rispetto allo scudetto», ha sottolineato.

«Il Napoli sta facendo un grandissimo campionato, secondo me se vince sabato è l'avversario numero 1 dell'Inter nella corsa per il titolo. Non è una partita decisiva, c'è anche l'Atalanta dietro senza Coppe da giocare. Mi aspetto una partita molto aperta sabato. L'Inter è abituata a giocare queste partite ma è difficile come gara speriamo vinca il migliore. Napoli competitivo? Conte è un vincente, bravo, porta la mentalità vincente a tutti, col mercato hanno preso giocatori giusti per il suo gioco. Penso che Conte stia facendo grandissime cose dopo un anno difficile, in cui il Napoli ha fatto fatica, ora è un'altra squadra, con un'altra mentalità, giusto che possano lottare fino alla fine per lo scudetto», ha aggiunto l'ex giocatore.