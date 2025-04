L'Inter è in semifinale di Champions League: affronterà il Barcellona nel prossimo turno: queste le parole di Marcus Thuram

L'Inter è in semifinale di Champions League : affronterà il Barcellona nel prossimo turno. Queste le parole di Marcus Thuram a Prime Video dopo il pareggio nel match di ritorno contro il Bayern Monaco:

"Volevo andare a dormire, sono stanco. Contentissimo, abbiamo lavorato da grande squadra, era difficile ma ce l’abbiamo fatta. Lautaro ha fatto una gara da capitano, come fa sempre. Eravamo tutti morti stasera. Come dice Lauti, abbiamo avuto la garra argentina. Toni si che è un vero attaccante (sorride, ndr), grazie per i complimenti. Quando parla Luca penso a una pubblicità che aveva fatto con Ribery (ride, ndr)".