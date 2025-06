Il giocatore della Juve ha commentato il siparietto social che ha visto protagonista il giocatore brasiliano e il fratello, attaccante dell'Inter

«Stiamo bene, siamo contenti di essere in America e cominciare domani questo Mondiale per Club». Khéphren Thuram, centrocampista della Juventus e fratello dell'attaccante dell'Inter, Marcus, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in occasione del debutto dei bianconeri nel torneo. La prima sfida vedrà la formazione di Tudor impegnata contro gli arabi dell'Al-Ain.

«Non so dove possiamo arrivare, ma vogliamo giocare per andare in finale e vincere. Quando giochi alla Juve giochi per vincere tutto. L'Al-Ain è una grande squadra, ha vinto la Champions League asiatica, non dobbiamo sottovalutare nessuno. C'è una grande squadra di fronte a noi e sarà una gara difficile davanti a noi. Io posso crescere ancora ogni giorno tanto, c'è ancora tanto da apprendere», ha aggiunto il giocatore bianconero.

La gaffe social di Luiz Quando gli è stato chiesto della gaffe di Douglas Luizche voleva taggare lui ma ha taggato il fratello Marcus in un post per l'inizio del Mondiale per Club ha risposto ridendo: «No, non gli ho detto niente, si è reso conto lui di aver taggato mio fratello. Marcus gli ha scritto e gli ha risposto che lui è il vero Thuram. Andare più avanti di lui nella competizione per dimostrarlo che non è così? Spero (ride.ndr) ma siamo tutti veri Thuram».

(Fonte: SM)