Il mio sorriso. Sorridere aiuta a capire e conoscere da subito le persone. Io ho iniziato a giocare perché mi divertivo al campo con gli amici; oggi il calcio per me è un lavoro, con partite importanti e risultati che contano, ma non dimentico che è anche passione e lavoro intenso perché in ogni partita si ha l’occasione di crescere e migliorare.