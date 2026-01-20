FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Thuram: “Vi spiego perché sorrido sempre! E Barella mi sorprende ogni giorno con…”

news

Thuram: “Vi spiego perché sorrido sempre! E Barella mi sorprende ogni giorno con…”

Thuram: “Vi spiego perché sorrido sempre! E Barella mi sorprende ogni giorno con…” - immagine 1
Intervistato dal MatchDay Programme di Inter-Arsenal, l'attaccante nerazzurro Marcus Thuram ha risposto così ad alcune domande
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervistato dal MatchDay Programme di Inter-Arsenal, l'attaccante nerazzurro Marcus Thuram ha risposto così ad alcune domande.

Qual è la cosa più importante che ti ha insegnato il calcio?

Che per raggiungere ogni obiettivo c’è sempre bisogno della squadra.

Thuram: “Vi spiego perché sorrido sempre! E Barella mi sorprende ogni giorno con…”- immagine 2

Il miglior complimento che hai ricevuto?

Quando mi dicono che sono un buon compagno e che riesco a portare gioia nello spogliatoio.

Qual è la caratteristica che più ti ha aiutato nella tua carriera?

Il mio sorriso. Sorridere aiuta a capire e conoscere da subito le persone. Io ho iniziato a giocare perché mi divertivo al campo con gli amici; oggi il calcio per me è un lavoro, con partite importanti e risultati che contano, ma non dimentico che è anche passione e lavoro intenso perché in ogni partita si ha l’occasione di crescere e migliorare.

Che qualità prenderesti a un tuo compagno?

L’energia di Bare, lui ha veramente tantissima energia. Anche io ne ho molta, però lui mi sorprende ogni giorno.

Thuram: “Vi spiego perché sorrido sempre! E Barella mi sorprende ogni giorno con…”- immagine 3
Getty Images

Tre aggettivi per descriverti?

Felice, positivo e con tantissima voglia di fare.

Leggi anche
Zamorano: “Inter, basta paura: Chivu la guida. Se Barella e Lautaro fossero un...
Maicon: “Roma? Bello, ma Inter è diversa, grande amore! E vi dico perché vincerà lo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA