Stefano Tino, Managing Director Italia di Betsson Group, ha tirato le somme di questa stagione di partnership con i nerazzurri. Il bilancio è molto positivo: "Siamo alla fine di quest'anno, abbiamo fatto tantissime cose con il club che ringrazio. Abbiamo fatto diverse attività che i tifosi si ricorderanno. Vediamo come finisce questa stagione, che è la cosa più importante".

"Il nostro è un progetto di crescita, l'Inter ci sta aiutando in questo piano pluriennale di 4 anni e oltre. Abbiamo dei progetti importanti, soprattutto sul territorio di Milano e sulla Lombardia. L'iniziativa del nel cuore? Abbiamo fatto un'attività in Moscova brandizzando una storica pensilina del tram e donando le maglie: ho visto una reazione da parte dei tifosi incredibile. Sono impazzito quando ho visto i primi video con le file chilometriche dei tifosi. Questo pomeriggio abbiamo preparato un pre-show, abbiamo fatto un po' di miracoli a causa dello spostamento del match. Sarà una cosa molto particolare. Bilancio positivo, guardiamo al futuro. Per la prossima stagione ho visto le maglie, sfioriamo l'eccellenza. Difficile starci dietro, siamo molto dinamici", ha concluso Stefano Tino a Inter TV.