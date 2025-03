Ai microfoni di TuttoNapoli in occasione del Panini Tour, Simone Tiribocchi, ex attaccante, ha parlato così del Napoli

Intervenuto ai microfoni di TuttoNapoli in occasione del Panini Tour, Simone Tiribocchi, ex attaccante, ha parlato così del Napoli: "Come Spalletti e Conte sono riusciti a fare così bene al Napoli? Col lavoro e soprattutto con la loro dedizione, oltre che competenza. Sono due allenatori che veramente danno tutto per l’obiettivo.