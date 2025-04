L'ex portiere dell'Inter ricorda due momenti significativi, per motivi diversi, della sua esperienza in nerazzurro

Francesco Toldo, ex portiere dell'Inter e della Nazionale, nel corso di un'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio è tornato su due momenti particolarmente significativi della sua esperienza in nerazzurro. Il primo, il gol segnato in mischia nel finale di una partita contro la Juventus, ufficialmente assegnato a Vieri ma del quale ha sempre rivendicato la paternità: "Quel gol è mio! Se te lo chiedi a Bobo, ti dice che è suo però. Lui non l'ha sfiorata, non l'ha neanche toccata! Che poi in quella partita dissi all'allenatore, che era Hector Cuper: "Mister, l'ultimo minuto, se dovessimo perdere 1-0, io vado e faccio gol!". Mi ha visto talmente convinto che mi disse "Sì, sì, vai!". È stata una delle cose più divertenti che ho fatto nel calcio. Gol alla Juventus, a San Siro, al 93': è venuto giù lo stadio! E poi c'era Gigi Buffon di là, eravamo contendenti".