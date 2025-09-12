FC Inter 1908
Intervistato da Il Giorno, Francesco Toldo, ex portiere dell'Inter, ha parlato così in vista del derby d'Italia di domani sera a Torino
Marco Macca
Intervistato da Il Giorno, Francesco Toldo, ex portiere dell'Inter, ha parlato così in vista del derby d'Italia di domani sera a Torino, quando i nerazzurri affronteranno la Juventus:

Domani c’è Juve-Inter. Che ricordi le risveglia il derby d’Italia?

«Una delle cose più divertenti che abbia vissuto da calciatore. Cerco di ricordare le nostre rimonte, soprattutto. Il mio gol ai bianconeri nel 2002 è il momento che rimane di più, concedetemelo anche se per la verità era un Inter-Juve (il portiere andò nell’area avversaria e contribuì col suo tocco tocco alla rete del pari di Vieri al 92’, ndr)».

L’Inter si è rinnovata e ha scelto Chivu, suo ex compagno di trionfi.

«Una persona con un ottimo carattere. E’ arrivato sulla panchina dell’Inter piuttosto velocemente, e se questo succede è perché hai qualità. E’ chiaro che, come avviene poi per qualsiasi nuovo giocatore che inizi in una squadra, sono da mettere in conto difficoltà all’inizio».

Francesco Toldo

Il Napoli resta la favorita per lo scudetto?

«Per me è difficilissimo ripetersi. Sono arrivati grandi rinforzi, ma la garanzia resta Conte. Io personalmente sogno sempre che possa vincere una outsider il campionato. Come era accaduto in Inghilterra al Leicester. Chissà se potrà risuccedere».

(Fonte: Il Giorno)

