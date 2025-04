Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Luca Toni, ex centravanti, ha parlato così della corsa scudetto tra Inter e Napoli: "Lukaku riesce a dare peso, forza all’attacco e riesce a far giocare bene la squadra. Lukaku si porta via uno, due difensori e crea spazi per McTominay ed Anguissa.