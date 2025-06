"Dzeko? È un giocatore forte che ha giocato in tante squadri forti, che ha segnato tanto ovunque. Se viene alla Fiorentina significa che ha ancora tanta voglia di dare e quindi penso sia stato un grande acquisto".

Cosa pensa della lotta al prossimo scudetto?

"Il Napoli con la conferma di Conte ha dato segno di poter aprire un ciclo. Mi è piaciuto Conte perché non è andato via dopo aver vinto. Adesso vediamo cosa succederà all'Inter con Chivu che dovrà dimostrare tutto. Bisognerà tenere d'occhio il Milan di Allegri e ovviamente la Juventus. Sarà un bel campionato come quello dell'ultima stagione".