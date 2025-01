Tra Napoli, Inter e Atalanta c'è una favorita vera?

"Secondo me l'Inter rimane la squadra più forte perché ha una rosa competitiva. Lo stesso Napoli si priva di Kvara, ma gioca una volta a settimana ed è avvantaggiato. L'Atalanta va a mille, l'unico problema è che non riesce a vincere sempre le partite sporche, ancora fa fatica. Per vincere un campionato bisogna vincere anche questo tipo di partite anche dove non giochi bene".