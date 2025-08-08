Matej Oražem, direttore tecnico del Domzale, nel corso del suo intervento all'interno del podcast Brez Efeja ha parlato anche di Luka Topalovic, centrocampista classe 2006 ceduto la scorsa estate all'Inter:"L'anno scorso eravamo settimi e abbiamo venduto Topalovic per più di un milione all'Inter... Ok, succederà una volta, non succederà molte volte.
DT Domzale: “Topalovic venduto all’Inter per più di un milione. L’anno scorso…”
Matej Oražem, direttore tecnico del club sloveno, ha parlato della trattativa che ha portato il centrocampista classe 2006 in nerazzurro
Se non si è compatti come squadra è difficile per un singolo emergere: chiunque conosca seriamente il calcio o sia seriamente coinvolto sa che non otterrà nulla da solo. Ora, se vogliamo ottenere qualcosa significa che i giocatori devono crescere bene, significa che dobbiamo preoccuparcene tutti: loro devono fare la loro parte, noi dobbiamo fare la nostra, e i giocatori devono essere consapevoli l'uno dell'altro che solo una buona squadra può produrre buoni individui".
