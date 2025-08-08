Matej Oražem, direttore tecnico del club sloveno, ha parlato della trattativa che ha portato il centrocampista classe 2006 in nerazzurro

Matej Oražem, direttore tecnico del Domzale, nel corso del suo intervento all'interno del podcast Brez Efeja ha parlato anche di Luka Topalovic, centrocampista classe 2006 ceduto la scorsa estate all'Inter:"L'anno scorso eravamo settimi e abbiamo venduto Topalovic per più di un milione all'Inter... Ok, succederà una volta, non succederà molte volte.