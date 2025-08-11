Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Nikola Vlasic fa il punto sul momento che sta vivendo il Toro. Il giocatore spiega a che punto è il percorso di costruzione di una squadra tutta nuova. "Come visto a Valencia c’è tanto lavoro da fare. Ma è una difficoltà fisiologica per il momento della stagione in cui ci troviamo".

«Sono cambiate tantissime cose. Abbiamo un nuovo modo di giocare che ci richiede di provare ad impostare la giocata sin dal portiere. Oggi sbagliamo tanto, ma vogliamo imparare in fretta la proposta di calcio del mister. E fidatevi, lavoriamo tanto».

Il tallone d’Achille tra Montecarlo e Valencia è stata la fragilità: come si può dare solidità?

«I gol subiti tra Monaco e Valencia sono tanti, senza dubbio. Il nodo da sciogliere non è però individuale, dobbiamo migliorare sulla capacità di difendere da squadra. Per questo, come dicevo, ci serve il tempo. Non sottovalutiamo poi la condizione fisica: quando le gambe andranno meglio migliorerà tutto. Abbiamo ancora nove giorni prima dell’Inter, a San Siro saremo pronti».