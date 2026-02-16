FC Inter 1908
fcinter1908 news interviste Totti: “Bastoni? Cose sempre successe. O mettono una regola ben precisa oppure…”

news

Totti: “Bastoni? Cose sempre successe. O mettono una regola ben precisa oppure…”

L'ex attaccante e capitano della Roma è intervenuto per dire la sua sul tanto contestato episodio di Inter-Juventus
Fabio Alampi Redattore 

Francesco Totti, ex attaccante e capitano della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia: "L'episodio di Bastoni in Inter-Juventus?

Sono cose che capitano purtroppo nel mondo del calcio. Sono sempre successe e succedono ancora. Stiamo sempre qua a ripetere le stesse cose. O mettono una regola ben precisa, oppure capiterà di nuovo anche tra 10 anni. Aspettiamo la decisione finale, poi vedremo quale sarà la cosa migliore".

