Totti: “In finale di Champions spero Real-Inter. Stankovic…”

Nel suo viaggio in Russia, l'ex capitano della Roma ha avuto modo di parlare anche di un ex giocatore dell'Inter, Dejan Stankovic, che oggi allena lo Spartak Mosca ma è stato anche un ex giocatore della Lazio: «Ha detto di volermi incontrare, cosa ci unisce? Ci unisce la passione per il calcio, per quelle partite di calcio in cui ci siamo sfidati. E, naturalmente, grande amicizia e rispetto reciproco. Se ci sarà l'occasione di incontrarci, lo farò con piacere. Sicuramente gli chiederei cosa ha fatto negli ultimi anni, non lo vedo da un po'. Non ho seguito la sua carriera da allenatore anche se so che allena in Russia. Se mi dovesse capitare di incontrarlo parleremo un po'».