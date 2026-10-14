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Serata da sogno per Nicolò Tresoldi: tripletta contro l'Inter, a San Siro, e vittoria per il suo Club Brugge. Una gioia resa probabilmente ancor maggiore dal suo essere dichiaratamente tifoso del Milan. Emanuele, suo padre, ne ha parlato ai microfoni di estense.com: "È stato bello, ci teneva molto, soprattutto contro l'Inter nello stadio più importante d'Italia, e a far bene con la squadra. Quando guardi i figli sei sempre teso per quello che fanno, le vivi. La maglia di ieri sera la tiene lui, non la dà a me: non penso l'abbia scambiata dopo una serata del genere (ride, ndr)".

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La tripletta a San Siro può essere la svolta per spingerlo verso la maglia azzurra anziché quella tedesca?

"Non credo, secondo me vive tutto alla giornata. Ha l'obiettivo dell'Europeo con la nazionale tedesca Under 21 e in questo momento non guarda molto più in là. Abbiamo vissuto esperienze di vita diverse e ci sono sentimenti contrastanti: non c'è bianco e nero. Non riesco ancora a espormi, perché non è un tema di attualità, anche se se ne parla parecchio. Ci penserà a tempo debito e ogni decisione che prenderà avrà il mio sostegno".

Qual è stata la prima cosa che vi siete detti al telefono dopo la partita?

"Abbiamo scherzato un po': io sono mezzo simpatizzante interista e lui milanista, quindi puoi immaginare il genere di battute. Non ho mai condizionato Nicolò nella scelta, ma un padre è sempre prima di tutto contento per suo figlio. È innegabile che sia una gioia immensa ricevere tutte queste chiamate nel giro di poche ore dopo la partita".