Intervistato da La Stampa, David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha parlato anche di Mondiale per Club e Italia

Intervistato da La Stampa, David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha parlato anche di Mondiale per Club e Italia. Ecco le sue parole:

Trezeguet, le piace questo Mondiale per Club?

«Bisogna aspettare la fine per un bilancio. Sicuramente fa molto caldo, gli orari non sono il massimo per vedere un bel calcio. Giocare alle 15 in queste condizioni non favorisce lo spettacolo. Però è comunque una bella manifestazione, il nuovo formato mi sembra interessante. Sicuramente bisognerà migliorarlo, non c’è dubbio su questo».