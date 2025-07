Così il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, parlando del nuovo tecnico dell'Inter e non solo

"Da giocatore, Chivu ha dato molto all'Inter, penso che abbia l'intelligenza calcistica e la volontà per poter fare bene. Poi il calcio è molto difficile, lo potremo valutare tra tre o quattro mesi. Chivu è cresciuto nell'Inter, da giocatore non mollava mai. È una persona seria, tutti ne riconoscono le qualità in termini di volontà e voglia di fare bene. È una buona premessa".