"Marotta eriuscito a creare una squadra con una panchina che in realtà non è una panchina, sono quasi tutti titolari"

"Il bel calcio è parte del modo di essere di Inzaghi. Ha sempre cercato la qualità del gioco. Ha un bel bilanciamento con i giocatori nelle scelte, la squadra è unita. Se non ci fosse la regia di Inzaghi tutto questo sarebbe difficile da ottenere. Continua a far vedere un bel calcio facendo emergere le qualità dei giocatori. È un momento buono, non bisogna montarsi la testa, guardiamo al futuro sapendo che c'è un lungo cammino in tutte le competizioni in cui siamo". Lo ha dichiarato il vice-presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, intervenuto a "La Politica nel pallone" su Radio Rai Gr Parlamento all'indomani della vittoria dell'Inter in casa dell'Atalanta.